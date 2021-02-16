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02:28
ليبيا.. سلطة تنفيذية بعد مخاض عسير منذ انطلاق الثورة قبل 10 سنوات
مثّل تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا خطوة مهمة في سبيل إعادة توحيد البلاد، لكن ثمة تحديات في قادم الأيام، منها ما هو سياسي يتعلق بتوزيع السلطات، وما هو عسكري كإخراج آلاف المرتزقة من البلاد.
16/2/2021
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