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49:50
للقصة بقية- مقابر الكيمياوي
سلطت حلقة (2021/2/15) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي في استهدافه للمدنيين في سوريا، وعرضت شهادات مسؤولين أمنيين سابقين في النظام عن استخدام الأسلحة الكيمياوي.
15/2/2021
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