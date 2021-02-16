49:50

للقصة بقية- مقابر الكيمياوي

سلطت حلقة (2021/2/15) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي في استهدافه للمدنيين في سوريا، وعرضت شهادات مسؤولين أمنيين سابقين في النظام عن استخدام الأسلحة الكيمياوي.