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سير المعارك والأهمية الإستراتيجية لمحافظة مأرب

تقع محافظة مأرب الإستراتيجية والغنية بالنفط شرق العاصمة صنعاء، وتبعد عنها نحو 120 كيلومترا، وألقى احتدام القتال في مأرب في الأسبوعين الأخيرين الضوء على الأهمية الإستراتيجية لهذه المحافظة.