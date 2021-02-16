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جليد العلاقات التركية الأميركية يتراكم في أنقرة

تصريح شديد اللهجة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترافق مع استدعاء السفير الأميركي بأنقرة على إثر ما وصف بأنه تشكيك تضمنه بيان الخارجية الأميركية بشأن مقتل 13 تركيا على يد حزب العمال الكردستاني.