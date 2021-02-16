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02:50
تمثيل ومشاركة المرأة في المشهد السياسي الليبي
قبل 10 سنوات، تقدمت المرأة الليبية صفوف المظاهرات التي خرجت ضد نظام معمر القذافي، لكن تمثيلها ومشاركتها في المشهد السياسي بعد ذلك وُصف بالضعيف.
16/2/2021
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