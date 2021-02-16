02:32

تداعيات كورونا تلقي بظلالها على سوق العمل الجزائري

قالت الحكومة الجزائرية إن سوق العمل شهد تراجعًا في فرص التوظيف المتاحة بنحو 30% خلال العام الماضي؛ نتيجة تأثير جائحة كورونا. ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه الخبراء انتعاشًا طفيفًا خلال هذا العام.