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57:04

“الحصاد” (2021/2/15)

ناقشت إيمان عياد في “الحصاد” (2021/2/15) المواضيع الآتية: استهداف مطار أربيل في كردستان العراق بعدة صواريخ. طهران تقول إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليق عمليات التفتيش المفاجئة.
15/2/2021
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56:39
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الحصاد (2021/2/13)

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