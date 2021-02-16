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“الحصاد” (2021/2/15)

ناقشت إيمان عياد في “الحصاد” (2021/2/15) المواضيع الآتية: استهداف مطار أربيل في كردستان العراق بعدة صواريخ. طهران تقول إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليق عمليات التفتيش المفاجئة.