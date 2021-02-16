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03:04
الحرب في اليمن بين التصعيد والدعوات للتهدئة
رغم كل الحديث عن التهدئة والسعي لإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، فإن التصعيد هو الحاضر الأكبر على الأرض، حيث صعد الحوثيون من هجماتهم في العمق السعودي، في حين اتهم السعوديون طهران بالوقوف وراء هذ
16/2/2021
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