البث الحي
02:52

الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للحل السلمي بين السودان وإثيوبيا

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير روبرت فان دن دوول دعم الاتحاد للحل السلمي بين السودان وإثيوبيا. وأطلع رئيس مجلس السيادة السوداني سفراء الاتحاد الأوروبي على التطورات بالبلاد.
16/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

26:12
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

24:06
(الجزيرة)

تأملات- ما أصل كلمة بريطانيا؟

22:26
(الجزيرة)

ليبيا.. سلطة تنفيذية بعد مخاض عسير منذ انطلاق الثورة قبل 10 سنوات

02:28
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

26:12
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

24:06
(الجزيرة)

تأملات- ما أصل كلمة بريطانيا؟

22:26
(الجزيرة)

ليبيا.. سلطة تنفيذية بعد مخاض عسير منذ انطلاق الثورة قبل 10 سنوات

02:28
المزيد من البرامج

هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

(الجزيرة)

السيسي طالب المصريين بتحديد النسل لتحسين أوضاعهم المعيشية.. كيف رد عليه النشطاء؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

الجمل.. هل يكون مفتاح علاج كورونا؟