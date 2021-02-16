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الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للحل السلمي بين السودان وإثيوبيا

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير روبرت فان دن دوول دعم الاتحاد للحل السلمي بين السودان وإثيوبيا. وأطلع رئيس مجلس السيادة السوداني سفراء الاتحاد الأوروبي على التطورات بالبلاد.