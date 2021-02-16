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استهداف أمن إقليم كردستان بالهجوم الصاروخي على أربيل

دان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، وطالب مجلس الأمن بأن يأخذ مخاوف هذا الهجوم على محمل الجد.
16/2/2021
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