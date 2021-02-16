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02:40

إيران تؤكد تنفيذها قانون خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بلاده ستنفذ قانون البرلمان الإيراني في الوقت المحدد، بشأن خفض التعاون مع الوكالة الدولية بخصوص عمليات التفتيش، وقد تم إبلاغ الوكالة بذلك.
15/2/2021
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