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24:04
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/14)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/14) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع دعوة وزير الداخلية الفرنسي زعيمة المعارضة مارين لوبان بالضعيفة تجاه الإسلام، وينصحها بأخذ الفيتامينات لمواجهته.
14/2/2021
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