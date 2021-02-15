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ناقشا منح ثقة البرلمان للحكومة الليبية.. محمد المنفي يلتقي عقيلة صالح

عقد الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اجتماعا الأحد مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح في مدينة القبة شرقي البلاد، بحثا فيه آخر مستجدات الأزمة التي تعيشها البلاد.