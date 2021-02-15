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كاميرا الجزيرة توثق اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

تزايدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين، كاميرا الجزيرة زارت قرية دير جرير شمال شرقي رام الله ووثقت إحدى تلك الحالات.