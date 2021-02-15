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فتح المجال لعودته مجددا.. مجلس الشيوخ يبرئ ترامب

لم تكن نتيجة التصويت على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب داخل مجلس الشيوخ مفاجئة، وقد أعطت التبرئة ترامب منصة عاد بها للساحة السياسية بعد الهزيمة الانتخابية ليقول إن قصته لم تنته بعد.