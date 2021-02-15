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رغم الحرب.. معرض للكتاب في عاصمة سبأ التاريخية

أقيم في مدينة مأرب اليمنية معرض للكتاب هو الأول من نوعه في المدينة، وأول معرض للكتاب يقام بهذا الحجم فيها منذ ما قبل الحرب، وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا وشكل فرصة لطرح آلاف الكتب في مجالات مختلفة.