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جدلية الخطوة الأولى لم تحسم بعد.. استعداد أميركي إيراني لتغليب لغة الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الدبلوماسية أفضل طريق لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. من جهته، قال علي أصغر خاجي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للعودة إلى الالتزام التام.