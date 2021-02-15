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تونس.. أعفاء 5 وزراء إثر أزمة دستورية بين الرئاسة والحكومة

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي 5 وزراء من مهامهم، وكان قد شملهم التعديل الحكومي الأخير الذي بقي معلقا بسبب خلاف مع رئيس البلاد قيس سعيد.