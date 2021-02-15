02:38

تصعيد ميداني على محاور مختلفة بين الحوثيين والسعودية

هل بات استهداف مطار أبها السعودي روتينا حوثيا شبه يومي؟ هو شرر الحرب اليمنية العابر للحدود منذ سنوات، يراه الحوثيون ردا على الحرب ضدهم، وتقرؤه الرياض استهدافا لعمقها من الحوثيين.