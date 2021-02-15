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02:25

تداعيات كورونا تدفع آلاف الأطفال للانخراط في سوق العمل الأردني

دفعت جائحة كورونا أعداداً كبيرة من الأطفال بالأردن إلى البحث عن فرص عمل، وذلك بعد أن فقدت أسر كثيرة مصادر دخلها بسبب تدابير الإغلاق التي ألقت بظلالها على الاقتصاد.
15/2/2021
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