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02:14
بريطانيا.. تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا
بدأت بريطانيا تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تطعيم ضد فيروس كورونا. وقالت الحكومة إن المرحلة الأولى شملت تطعيم 15 مليون شخص، لكن من المبكر الحديث عن تخفيف القيود قبل التأكد من مدى فاعلية اللقاح.
15/2/2021
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