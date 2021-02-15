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56:39
الحصاد (2021/2/14)
ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/2/14) المواضيع: الحوثيون يستهدفون مطار أبها جنوبي السعودية مجددا، والرياض تقول إنها اعترضت طائرتين مسيرتين باتجاه “خميس مشيط“.
14/2/2021
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