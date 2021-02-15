البث الحي
56:39

الحصاد (2021/2/14)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/2/14) المواضيع: الحوثيون يستهدفون مطار أبها جنوبي السعودية مجددا، والرياض تقول إنها اعترضت طائرتين مسيرتين باتجاه “خميس مشيط“.
14/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/13)

56:50
(الجزيرة)

الجزيرة هذا الصباح2021/2/12

49:30
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/11)

56:32
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/7)

56:32
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/13)

56:50
(الجزيرة)

الجزيرة هذا الصباح2021/2/12

49:30
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/11)

56:32
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/7)

56:32
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/2/13)

(الجزيرة)

الجزيرة هذا الصباح2021/2/12

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/11)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/7)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

في ظل أزمة مع الرئيس قيس سعيد.. رئيس حكومة تونس يعفي 5 وزراء وافق عليهم البرلمان

رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي (الأناضول)

ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟

انتقد الصليبيين “الذين غزوا فلسطين بالسيف”.. بالصور: رحلة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى دمشق العثمانية

سوق الحميدية بدمشق اشتق اسمه بعد بنائه في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 ويعد أشهر أسواق الشام التراثية (الأرشيف العثماني، جامعة إسطنبول)

دوجكوين.. العملة الرقمية التي بدأت كمزحة 

عملة دوجكوين كانت الغاية منها في البداية الاستمتاع بعملة رخيصة لإضافة تغييرات عليها (غيتي إيميجز)