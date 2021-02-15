56:39

الحصاد (2021/2/14)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/2/14) المواضيع: الحوثيون يستهدفون مطار أبها جنوبي السعودية مجددا، والرياض تقول إنها اعترضت طائرتين مسيرتين باتجاه “خميس مشيط“.