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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو طالبان إلى الوفاء بوعودها ونبذ العنف

حمّل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حركة طالبان مسؤولية العنف في أفغانستان، ودعاها إلى الوفاء بوعودها ووقف صلتها بما وصفها بالجماعات الإرهابية.