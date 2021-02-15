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ارتفاع معدل الانتحار بين النازحين بإقليم كردستان العراق

أثارت زيادة معدل الانتحار بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان العراق قلق الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة في العراق، وقالت بغداد إنها شكلت لجنة لزيارة المخيمات للوقوف على أسباب الانتحار.