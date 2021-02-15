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إيران تهدد بوقف العمل ببروتوكول مراقبة أنشطتها النووية

قالت الخارجية الإيرانية إن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ واشنطن والدول الأوروبية التزاماتها النووية في المهلة الزمنية المحددة.