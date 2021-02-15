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02:25
أكلات تقليدية مميزة تتربع على عرش المطبخ العراقي
يشتهر العراق بعدد من الوجبات التي أصبحت علامة للمطبخ العراقي، ويعد القيمر والدولمة والسمك المسكوف أشهر تلك الوجبات، وما يزيد الأمر متعة، هو تناول الوجبات بمطاعم توفر أماكن لزبائنهم تذكرهم بإرث الأجداد
15/2/2021
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