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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/13)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وفاة عائلة سودانية في الصحراء الليبية، كما رصدت الجدل في المنصات اللبنانية حول آليات توزيع اللقاح مع اقتراب موعده.
13/2/2021
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