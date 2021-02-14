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02:41
قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟
قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب، أثار تصعيد الحوثي العسكري ضد السعودية الكثير من التساؤلات، حيث شن خامس هجوم له على أراضي المملكة خلال 4 أيام،
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14/2/2021
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