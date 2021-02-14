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فلسطين.. قصة حب من دار للمسنين

قصة حب فريدة من فلسطين بدأت في دار للمسنين، وتوجت بزواج هاشم ابن 65 عاما وسعاد التي تكبره بـ16عاما، تسلل الحب إلى قلب هاشم الذي وجد في سعاد سيدة مثقفة، فقرر طلب الزواج بها وإكمال رحلة الحياة بصحبتها.