search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:43
فلسطين.. قصة حب من دار للمسنين
قصة حب فريدة من فلسطين بدأت في دار للمسنين، وتوجت بزواج هاشم ابن 65 عاما وسعاد التي تكبره بـ16عاما، تسلل الحب إلى قلب هاشم الذي وجد في سعاد سيدة مثقفة، فقرر طلب الزواج بها وإكمال رحلة الحياة بصحبتها.
14/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟
play
02:41
الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا
play
02:19
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان
play
02:03
أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام
play
02:50
مقاطع حول هذه القصة
قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟
play
02:41
الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا
play
02:19
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان
play
02:03
أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام
play
02:50
المزيد من التقارير الإخبارية
قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟
الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان
أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام
الأكثر قراءة
ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟
انتقد الصليبيين “الذين غزوا فلسطين بالسيف”.. بالصور: رحلة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى دمشق العثمانية
زيدان يرد على ترشيحه لخلافة ديشان: هدفي تدريب فرنسا لكنني أستمتع بقيادة ريال مدريد
روبوتات وذكاء اصطناعي.. الصين من مقلد للتكنولوجيا الأميركية إلى منافس لها