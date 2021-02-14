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رغم خروجه من البيت الأبيض.. ترامب يثير الجدل مجددا بعد تبرئته بثاني محاكمة له

يبدو أن غياب الرئيس السابق دونالد ترامب عن البيت الأبيض لا يعني غيابه عن المشهد السياسي، فبمجرد تبرئته في ثاني محاكمة له أمام الكونغرس، ظهر ترامب ليؤكد أنه عائد للرئاسة،
14/2/2021
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