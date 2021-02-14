search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
24:14
خارج النص.. الشتا اللي فات.. هل عكس ثورة 25 يناير؟
سلط خارج النص في حلقته بتاريخ (2021/2/14 ) الضوء على فيلم “الشتا اللي فات”، ومدى نحاحه في تجسيد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والظروف التي قادت إليها، وعرض آراء النقاد المتضاربة حول الفيلم.
14/2/2021
-
|
آخر تحديث: 14/2/2021
07:18 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 220 – حاخام إسرائيلي وشيخ إيراني: ملقّحو كورونا صاروا مثليين
play
25:03
تعرف على شكل الطائرات في المستقبل
play
24:37
فوق السلطة 219 – متطرفو فرنسا.. عداء للإسلام وعقوق للوالدين
play
25:12
حياة ذكية.. تعرف على مواصفات سيارة ميني المستقبلية
play
20:26
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 220 – حاخام إسرائيلي وشيخ إيراني: ملقّحو كورونا صاروا مثليين
play
25:03
تعرف على شكل الطائرات في المستقبل
play
24:37
فوق السلطة 219 – متطرفو فرنسا.. عداء للإسلام وعقوق للوالدين
play
25:12
حياة ذكية.. تعرف على مواصفات سيارة ميني المستقبلية
play
20:26
المزيد من أخرى
"الشتا اللي فات".. لماذا حاربه العسكر في مصر؟
فوق السلطة 220 – حاخام إسرائيلي وشيخ إيراني: ملقّحو كورونا صاروا مثليين
هل ينافس الحوثي الرجل الأوفر حظا في العالم؟
تعرف على شكل الطائرات في المستقبل
الأكثر قراءة
ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟
انتقد الصليبيين “الذين غزوا فلسطين بالسيف”.. بالصور: رحلة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى دمشق العثمانية
زيدان يرد على ترشيحه لخلافة ديشان: هدفي تدريب فرنسا لكنني أستمتع بقيادة ريال مدريد
روبوتات وذكاء اصطناعي.. الصين من مقلد للتكنولوجيا الأميركية إلى منافس لها