24:14

خارج النص.. الشتا اللي فات.. هل عكس ثورة 25 يناير؟

سلط خارج النص في حلقته بتاريخ (2021/2/14 ) الضوء على فيلم “الشتا اللي فات”، ومدى نحاحه في تجسيد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والظروف التي قادت إليها، وعرض آراء النقاد المتضاربة حول الفيلم.