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24:14

خارج النص.. الشتا اللي فات.. هل عكس ثورة 25 يناير؟

سلط خارج النص في حلقته بتاريخ (2021/2/14 ) الضوء على فيلم “الشتا اللي فات”، ومدى نحاحه في تجسيد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والظروف التي قادت إليها، وعرض آراء النقاد المتضاربة حول الفيلم.
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202107:18 PM (مكة المكرمة)
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