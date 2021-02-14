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تونسية تتبع شغفها لتعمل في تصليح السيارات

فاطمة الفرجاني شابة تونسية اختارت أن تكسر قواعد المهن الرجالية لتتبع شغفها في عالم ميكانيك السيارات، وتلقت دورات تدريبية في مجال قطع الغيار، وهو ما قادها إلى عالم تصليح السيارات.