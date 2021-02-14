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براءة ترامب من تهمة التحريض على التمرد

5أيام فقط كانت مدة محاكمة دونالد ترامب الثانية في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد والعنف، نتيجتها التصويت بعدم إدانة الرئيس الأميركي السابق من جديد من قبل المجلس.