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بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان

انطلقت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك، للحد من تفشي فيروس كورونا. حيث تستهدف في البدء الفرق الطبية وكبار السن، على أن تشمل لاحقا باقي الفئات.