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اليوم العالمي للإذاعة

احتفل العالم بعيد الإذاعة الذي قررته منظمة اليونسكو في 13 فبراير/شباط كل عام، وتقول المنظمة إن الإذاعة تقدم خدمات مهمة لمجتمعاتنا، لكن في ظل ثورة الاتصالات الرقمية، أين هي الإذاعة الآن؟