البث الحي
01:58

اليوم العالمي للإذاعة

احتفل العالم بعيد الإذاعة الذي قررته منظمة اليونسكو في 13 فبراير/شباط كل عام، وتقول المنظمة إن الإذاعة تقدم خدمات مهمة لمجتمعاتنا، لكن في ظل ثورة الاتصالات الرقمية، أين هي الإذاعة الآن؟
14/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟

02:41
(الجزيرة)

الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا

02:19
(الجزيرة)

بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان

02:03
(الجزيرة)

أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام

02:50
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟

02:41
(الجزيرة)

الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا

02:19
(الجزيرة)

بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان

02:03
(الجزيرة)

أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام

02:50
المزيد من التقارير الإخبارية

قبيل شطب اسمه من قائمة الإرهاب.. لماذا يصعد الحوثي ضد السعودية؟

(الجزيرة)

الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا

(الجزيرة)

بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان

(الجزيرة)

أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟

انتقد الصليبيين “الذين غزوا فلسطين بالسيف”.. بالصور: رحلة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى دمشق العثمانية

سوق الحميدية بدمشق اشتق اسمه بعد بنائه في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 ويعد أشهر أسواق الشام التراثية (الأرشيف العثماني، جامعة إسطنبول)

زيدان يرد على ترشيحه لخلافة ديشان: هدفي تدريب فرنسا لكنني أستمتع بقيادة ريال مدريد

زيدان يستعرض مهاراته بالكرة خلال قيادته إحدى مباريات ريال مدريد في الليغا هذا الموسم (رويترز)

روبوتات وذكاء اصطناعي.. الصين من مقلد للتكنولوجيا الأميركية إلى منافس لها

مخاوف واشنطن من التقدم التكنولوجي الصيني تركّز بالأساس على الجانب العسكري (رويترز)