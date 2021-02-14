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اليمن.. ارتفاع كبير في أسعار الأسماك

تصاعدت أسعار الأسماك في مدينة عدن اليمنية، الأمر الذي أجبر كثيرا من الأسر على التخلي عن تناولها. ومن أسباب ارتفاع الأسعار هو الأجواء المناخية واحتكار بيع الأسماك من قبل الصيادين والتجار.