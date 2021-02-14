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الصين ترفض تزويد خبراء الصحة العالمية بمعلومات عن فيروس كورونا

سيبقى منشأ فيروس كورونا لغزا حتى إشعار آخر، خلاصة خرج بها خبراء منظمة الصحة العالمية بعد مغادرتهم مدينة ووهان معلنين أن السلطات الصينية رفضت تزويدهم بمعلومات عن الفيروس.