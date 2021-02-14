56:50

الحصاد (2021/2/13)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/2/13) المواضيع: الرياض تعلن التصدي لهجوم حوثي جديد على مطار أبها، والحوثي يعلن استعداده لوقف هجماته إذا توقف القصف بالطيران. تصاعد العنف في أفغانستان.