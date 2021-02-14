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الحريري يصرّ على تشكيل حكومة من الكفاءات ويتهم أطرافا بإعاقة مساعيه

رفض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف رفيق الحريري الاتهامات الموجهة له بتعطيل تشكيل الحكومة، كما رفض منح الثلث الضامن لحزب الرئيس ميشال عون، وأصرّ على تشكيل حكومة من الكفاءات بعيدا عن الأحزاب السياسية.
14/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202112:41 AM (مكة المكرمة)
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