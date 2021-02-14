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ارتفاع غير مسبوق بتسجيل إصابات كورونا بلبنان أغلبها من السلالة المتحورة

سجل لبنان منذ بداية العام الحالي ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإصابات والوفيات جراء وباء كورونا. وكشفت الفحوص والدراسات عن أكثر من 60% من الإصابات الجديدة بالسلالة المتحورة من الفيروس.