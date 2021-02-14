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إيران.. مواقع التواصل الاجتماعي بين الحجب والاستخدام

تفيد الأرقام التي تسجلها مواقع تتبع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بأن قرابة 10% من مستخدمي الإنترنت في إيران ينشطون على موقع تويتر رغم حجبه رسميا في البلاد.