البث الحي
01:55

إسبانيا.. انطلاق الانتخابات الإقليمية المبكرة في كتالونيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد على 5.5 ملايين مواطن في إقليم كتالونيا الإسباني، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وستحدد نتيجة هذه الانتخابات الاستقلال عن إسبانيا، أو التعايش بينهم.
14/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

لا تزال وعرة وصعبة.. طريق ليبيا نحو التسوية السياسية

03:09
(الجزيرة)

شابة عراقية تركت الهندسة لتبدع في رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال

02:53
(الجزيرة)

حزب الله ينفي التحرش بإسرائيل ويتوعدها بالرد

02:45
(الجزيرة)

دعما لجهود العراق في مواجهة كورونا.. وصول 3 طائرات قطرية للعراق تحمل مستشفيين ميدانيين

02:05
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

لا تزال وعرة وصعبة.. طريق ليبيا نحو التسوية السياسية

03:09
(الجزيرة)

شابة عراقية تركت الهندسة لتبدع في رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال

02:53
(الجزيرة)

حزب الله ينفي التحرش بإسرائيل ويتوعدها بالرد

02:45
(الجزيرة)

دعما لجهود العراق في مواجهة كورونا.. وصول 3 طائرات قطرية للعراق تحمل مستشفيين ميدانيين

02:05
المزيد من تقارير وحوارات

النظام المصري وأسر المعارضين.. عبد الله الشريف يكشف ما فعلته السلطات بشقيقيه (فيديو)

المدون المصري عبد الله الشريف (الجزيرة)

وزير الخارجية المصري: نرصد يوميا كل ما يبثه الإعلام في قطر ليكون محل مراجعة (فيديو)

وزير الخارجية المصري سامح شكري (الجزيرة)

"المحاصرون".. عدالة المال واللون في أمريكا

"المحاصرون".. عدالة المال واللون في أمريكا (الجزيرة)

"المسيحية.. من الاضطهاد إلى سدة الحكم".. قصة الدعوة المسيحية منذ عهد المسيح

من الاضطهاد إلى سُدة الحكم".. قصة الدعوة المسيحية منذ عهد المسيح (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟

انتقد الصليبيين “الذين غزوا فلسطين بالسيف”.. بالصور: رحلة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى دمشق العثمانية

سوق الحميدية بدمشق اشتق اسمه بعد بنائه في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 ويعد أشهر أسواق الشام التراثية (الأرشيف العثماني، جامعة إسطنبول)

زيدان يرد على ترشيحه لخلافة ديشان: هدفي تدريب فرنسا لكنني أستمتع بقيادة ريال مدريد

زيدان يستعرض مهاراته بالكرة خلال قيادته إحدى مباريات ريال مدريد في الليغا هذا الموسم (رويترز)

روبوتات وذكاء اصطناعي.. الصين من مقلد للتكنولوجيا الأميركية إلى منافس لها

مخاوف واشنطن من التقدم التكنولوجي الصيني تركّز بالأساس على الجانب العسكري (رويترز)