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إسبانيا.. انطلاق الانتخابات الإقليمية المبكرة في كتالونيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد على 5.5 ملايين مواطن في إقليم كتالونيا الإسباني، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وستحدد نتيجة هذه الانتخابات الاستقلال عن إسبانيا، أو التعايش بينهم.