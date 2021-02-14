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أوباما عجز عن تنفيذه.. بايدن يتعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالعمل على إغلاق معتقل غوانتانامو، وهو الوعد الذي عجز عن تحقيقه الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له.