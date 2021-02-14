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أفغانستان.. تصاعد موجة العنف بعد تعثر محادثات السلام

تشهد أفغانستان تصاعد أعمال العنف؛ فقد قتل 5 من أفراد الشرطة بتفجير عبوة ناسفة في ولاية كونر، وشهدت ولاية قندهار هجوما آخر بسيارة ملغمة. وتبنت حركة طالبان الهجوم.