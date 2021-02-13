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معاناة كبار السن في مخيمات اللجوء شمال سوريا

يعيش شمال سوريا أكثر من 800 ألف من كبار السن، الذين يحتاجون رعاية طبية، نتيجة إصابة الكثيرين منهم بأمراض مزمنة، وقد عانوا ويلات الحرب، وانتهى بهم المطاف في المخيمات.
13/2/2021
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