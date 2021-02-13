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مبدأ التكافل.. سيدة فلسطينية تقدم وجبات مجانية للعائلات الفقيرة في غزة

تقدم السيدة الفلسطينية سميرة أبو عمرة وجبات مجانية لعشرات العائلات الفقيرة في مدينة غزة، فهي تجمع ما توفره من معونات بسيطة لإعداد وجبات غذائية متنوعة، وتأمل سميرة أن تحول منزلها المتواضع إلى تكية.