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02:34
كردستان العراق.. انتعاش أسواق البضائع المستخدمة بسبب الأزمة الاقتصادية
أدى الوضع الاقتصادي المتأزم في إقليم كردستان العراق نتيجة انقطاع الرواتب وانخفاض الدينار، أدى إلى إقبال الناس على شراء البضائع المستخدمة بسبب انخفاض أسعارها.
13/2/2021
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