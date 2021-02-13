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في ظل استمرار جدل الانفصال.. إقليم كتالونيا يستعد للانتخابات البرلمانية

في ظل استمرار الجدل بين الأحزاب القومية واليسارية بشأن انفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا، يتوجه 5 ملايين ناخب غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان، من قوميين يؤيدون الانفصال واشتراكيين يعارضو