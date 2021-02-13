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02:49
طالبان والحكومة تتنصلان من المسؤولية.. من وراء هجمات أفغانستان؟
تبادلت حكومة كابل وطالبان المسؤولية عن الهجمات التي شهدتها أفغانستان مؤخرا وأوقعت نحو مئتي شخص بين قتيل وجريح، مما أثار الشكوك حول الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات، وأثرها على مفاوضات السلام.
13/2/2021
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