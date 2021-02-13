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روسيا.. قانون مكافحة المعلومات الكاذبة على الإنترنت يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة وغير القانونية على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا حيز التنفيذ، ويرى منتقدو القانون أن هذه التغيرات تفرض قيودا كبيرة على حرية الرأي والتعبير.